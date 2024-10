Polska firma z kosmicznym kontraktem. Mają bardzo ważne zadanie

Polski przemysł kosmiczny z ważną umową! Polskiej firmie udało się bowiem otrzymać kontrakt na ważny element wyposażenia dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jej zadaniem będzie wspieranie misji usuwania kosmicznych śmieci czy serwisowania satelitów.

Zarządzanie precyzyjnymi operacjami w kosmosie – nawet jeśli to “tylko” orbita okołoziemska – nie należy do najprostszych. Tym większa radość, że na zamówienie od Europejskiej Agencji Kosmicznej jednostkę kontrolną do takich działań wyprodukuje w kooperacji polska firma. Projekt realizowany jest w ramach inicjatywy COSMIC w programie Bezpieczeństwa Kosmicznego ESA.

Zadania nowej jednostki

Należące do jednej grupy AROBS Polska i rumuńskie AROBS Engineering zbudują dla ESA jednostkę kontrolną do precyzyjnych operacji orbitalnych. Inicjatywa ma na celu opracowanie elastycznej i skalowalnej jednostki kontrolnej do obsługi precyzyjnych operacji na niskiej orbicie okołoziemskiej. Ma ona umożliwić bardziej efektywne przeprowadzanie operacji, takich jak rendezvous, przechwytywanie czy serwisowanie satelitów.

W tym celu zostanie opracowana jednostka sterująca, która będzie współpracować z czujnikami i kamerami oraz posiadać wystarczającą moc obliczeniową i zasób pamięci, aby realizować różnorodne kluczowe funkcje przetwarzania danych o wysokiej przepustowości. Wśród nich znajdą się: przetwarzanie obrazów, nawigacja oraz sterowanie elementami robotycznymi, jak również wsparcie takich funkcji, jak np. kompresja obrazów.

Przewiduje się, że kontroler będzie podstawową jednostką zapewniającą niezbędne funkcje monitorowania i sterowania podczas precyzyjnych manewrów zbliżania i przechwytywania. Rozwój jednostki zakłada także zapewnienie skalowalności oraz modularności, co pozwoli na jej łatwą adaptację do różnych przyszłych misji bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów inżynieryjnych i kwalifikacyjnych.

Grupa z doświadczeniem

Grupa AROBS, dzięki swojemu biuru inżynieryjnemu w Rumunii, posiada ponad 12-letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania aplikacyjnego i platformowego dla różnych systemów i ładunków dla sektora kosmicznego. W ramach tego projektu zespół wykorzysta swoje doświadczenie w przetwarzaniu obrazów i nawigacji opartej na obrazach, implementując i testując zestaw demonstracyjnych algorytmów przetwarzania obrazów, które będą pobierać i przetwarzać obrazy w czasie rzeczywistym z emulowanych źródeł WAC (Wide Angle Camera – szerokokątna kamera) i NAC (Narrow Angle Camera – wąskokątna kamera). Algorytmy te będą generować wyniki matematyczne i dostarczać dane do demonstracyjnego modułu oprogramowania GNC (Guidance, Navigation and Control) dedykowanego naprowadzaniu, nawigacji i kontroli.

Dzięki rozwojowi CRIMSON jako jednostki uniwersalnej, koszty budowy takich rozwiązań dla przyszłych misji zostaną znacząco zredukowane. Projekt rozpoczął się we wrześniu 2024 i finansowany jest w ramach działań podstawowych ESA na rzecz Czystego Kosmosu, w inicjatywie COSMIC, w ramach programu Bezpieczeństwa Kosmicznego Agencji, okres 2.

