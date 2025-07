Internet? Szykują nowy przymus. Zapomnisz to ci zablokują

Coraz częściej mówi się o konieczności wprowadzenia weryfikacji wieku, aby mieć dostęp do wybranych usług i stron internetowych. W Polsce również są takie plan. Rząd chce zmusić między innymi serwisy z treściami dla dorosłych do wprowadzenia skutecznych mechanizmów potwierdzania wieku. To, co w Polsce jest melodią przyszłości, w Wielkiej Brytanii już jest rzeczywistością.