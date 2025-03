Intel nie zrezgynuje z TSMC. Własna litografia jednak nie taka dobra?

Intel , wiodący producent procesorów oraz układów scalonych, ogłosił w trakcie konferencji Morgan Stanley Technology, Media & Telecom, że nie zamierza całkowicie rezygnować z usług firmy TSMC . Mimo wcześniejszych planów, zgodnie z którymi Amerykanie chcieli możliwie szybko ograniczyć zaangażowanie Tajwańczyków do zera, najnowsze deklaracje wskazują na zmianę kursu korporacji.

Sprytny plan na rozwój czy jednak problemy z własnymi FABami?

Obecnie Intel wytwarza znaczną część swoich procesorów Arrow Lake i Lunar Lake w fabrykach TSMC, a następnie wykorzystuje w USA technologię pakowania Foveros 3D do końcowego montażu. Takie podejście oznacza ponoszenie wyższych kosztów , co z kolei źle odbija się na marżach firmy.

W planach Intela znajduje się jednak przeniesienie znacznej części produkcji do własnych fabryk, w tym do najnowocześniejszych zakładów Fab 52 i Fab 62 w Arizonie. Nowa generacja procesorów mobilnych, seria Panther Lake, ma powstawać w litografii Intel 18A. Większość operacji ma być realizowana w ramach Intel Foundry, co pozwolić na poprawę sytuacji finansowej.