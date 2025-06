Intel w desperacji. Gigant kończy z inwestycjami

Intel ogłosił radykalną zmianę podejścia do nowych inwestycji. Firma nie będzie już zatwierdzać żadnych projektów, które nie gwarantują co najmniej 50% marży brutto. Informację tę przekazała Michelle Johnston Holthaus podczas konferencji technologicznej Bank of America. Choć Intel nie oczekuje tak wysokiej marży we wszystkich obszarach działalności, to nowe projekty, w tym kluczowe inicjatywy jak procesory Panther Lake i Nova Lake, muszą spełniać ten wewnętrzny próg rentowności.