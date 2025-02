Ikea z kolejnym nieszablonowym pomysłem. Teraz wysyła nocne SMS-y

Ikea uwielbia zabawę słowną z klientami i jeśli chodzi o stosowanie real-time marketingu, to osiągnęła w tym niemal mistrzostwo. Wystarczy podać przykład chociażby ostatniej premiery Thermomixa, kiedy Ikea pokazała swoją odpowiedź na to całe wydarzenie, prezentując swój garnek z funkcją gotowania. To taka mała szpileczka, która wbita w humorystyczny sposób, która jednak zostanie zapamiętana na długo. Podobny cel przyświecał z pewością kampanii o śnie.