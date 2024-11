Te gry kiedyś znikną. Zebrał ich pół petabajta by je ocalić

Żyjemy w czasach, kiedy koncept posiadania gier jest bardzo rozmyty. Jednego dnia mamy je, a następnego już nie. Jeden z "konserwatorów" gier zajął się ważną misją - archiwizowaniem każdej gry wydanej na PlayStation w historii.

Dalsza część tekstu pod wideo

Archiwizowanie gier to ważna misja

Garret Fredley do spółki z kilkoma współpracownikami zajmuje się archiwizowaniem danych związanych z grami wideo. Stoi on na czele PS Studios IP Preservation Team, dedykowanego studia Sony, które tworzy kopie zapasowe gier z wszystkich konsol PlayStation, od PS1 do PS5.

Fredley nie tylko archiwizuje gry, ale również kod źródłowy, dokumentację techniczną i pliki z oryginalnymi grafikami. Niedawno właśnie on i jego ekipa dobili do progu pół petabajta zarchiwizowanych danych, czyli ponad 500 terabajtów. "Dziwnie jest patrzeć na tę liczbę wiedząc ile mogą zajmować współczesne gry AAA. To prawdziwy zaszczyt móc przyczynić się do archiwizacji tych wszystkich tytułów, ale kopiowanie setek milionów plików jest zajęciem bardzo czasochłonnym" - napisał na X (poprzednio: Twitter) Fredley.

Dzięki jednak tej pieczołowitej pracy, w przyszłości unikniemy sytuacji, że niektórych gier nie będzie można wydać ponownie, bo przepadł kod źródłowy.Za sprawą Fredleya i jego ekipy Sony będzie mogło publikować na nowo z łatwością wszelkie gry, posiadając do nich pełny kod źródłowy, oryginalne pliki graficzne i wszelkie inne cyfrowe zasoby.

500 TB, czyli pół petabajta danych, które zarchiwizowała ekipa Fredleya to dopiero początek, a jego praca to stały proces i kto wie, ile zbiorą materiałów archiwalnych za kilka lat.

Zobacz: Tak ma wyglądać specyfikacja PlayStation 6

Zobacz: Ile prądu pobiera PlayStation 5 Pro? Będziesz zaskoczony

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: SJBright / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Push Square