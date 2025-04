Growa niespodzianka. Miliony tego potrzebowały, a nikt nie wiedział

Oblivion Remastered tuż tuż

Wydany w 2006 roku na PC i Xbox 360 Oblivion był prawdziwą rewolucją w świecie gier akcji RPG. Tytuł ten symbolizował przeskok, kiedy uznana seria Elder Scrolls, po sukcesie Morrowind, była gotowa wejść na salony i trafić do masowego odbiorcy. Numery same przemówiły za siebie. Oblivion w ciągu 10 miesięcy sprzedał się niemal w takim nakładzie, co Morrowind w 7 lat. Była to pierwsza gra Bethesdy na nowym wtedy silniku Creation Engine, który "zasilał" przyszłe hity firmy, jak Fallout 3/4, Skyrim czy Starfield.