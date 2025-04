Google Pixel zyska ważną funkcję. Aż dziw, że nie miał tego wcześniej

Google Pixel nadrabia braki funkcjonalności

Podwójne stuknięcie w ekran celem jego wyłączenia to dość powszechny gest. Pojawił się on w smartfonach na ekranie blokady przy okazji wydania Android 10. Z jakiegoś powodu Google Pixel tego gestu jednak nie posiadał. Jest to dość przewrotne, bo z reguły to właśnie Pixele przecierają szlaki i wprowadzają nowe funkcje jako pierwsze. Czasem wręcz Google odgradza niektóre funkcje i pozostają one dostępne wyłącznie dla ich własnego sprzętu.