Google kopie Fitbita po nerkach. Zdalnie uśmierca zegarki

Google najpierw ugotował Fitbity, a teraz zamordował baterie

W styczniu Google przybył do użytkowników Fitbitów z dobrą nowiną — wasze zegarki Fitbit Versa 3 i Sense przestaną się wreszcie przegrzewać, wystarczy pobrać nową aktualizację. Nie była to aktualizacja opcjonalna, tylko z tych obowiązkowych.

To ja nie będę aktualizować!

I tutaj zaczyna się robić zabawnie. Użytkownicy otrzymali informację, że jeśli nie zaktualizują zegarków, to te w ciągu kilku dni wykasują alarmy, cele aktywności, karty płatnicze i inne ustawienia, przywracając się do ustawień fabrycznych. Zaś po podłączeniu zegarka ponownie do telefonu, siłą pobierze on nowe oprogramowanie.