Koniec elektronicznych L4? Oto, na co Polacy wzięli milion zwolnień

W 2024 roku, Polacy wzięli ponad milion zwolnień L4 na ból pleców, co jest liczbą ponad dwukrotnie większą niż to miało miejsce rok wcześniej. Przychodnie ułatwiają proces wydawania jak mogą - oferują e-ZLA w dość przyzwoitych cenach, nie wymagając przy tym zbyt wielu formalności. To nic innego, jak prosta droga do wielu nadużyć.