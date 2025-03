Chiny w przeciwieństwie do USA stawiają na rozwój i badania

Chińska firma Deepseek specjalizująca się w sztucznej inteligencji przyciąga uwagę mediów oraz inwestorów, stawiając na intensywny rozwój technologii zamiast szybkiej monetyzacji - w przeciwieństwie do wielu zachodnich konkurentów, takich jak OpenAI , Google czy Anthropic .

Strategia ta może się okazać kluczowa dla całej branży AI

Jak donosi Financial Times, spółka z siedzibą w Hangzhou koncentruje się obecnie na tworzeniu dwóch nowych modeli: R2 oraz V4 . Celem Deepseek jest osiągnięcie przełomu w postaci tzw. Artificial General Intelligence (AGI), czyli rozwiązania które zachowywałoby się jak człowiek.

Wenfeng nie ma w najbliższej przyszłości zamiaru komercjalizować błyskawicznie zdobytej popularności Deepseek . Zamiast tego Chińczycy koncentrują się na dalszej pracy nad modelami i konsekwentnym rozwijaniu technologii. Zyski, które zapewniło zainteresowanie wywołane premierą R1, wystarczają ponoć, by pokryć bieżące koszty prowadzenia badań.

Sam Wenfeng pozostaje trudny do uchwycenia przez media i inwestorów. Raport wskazuje, że odrzucił on już wiele ofert inwestycyjnych - zarówno ze strony funduszy prywatnych, jak i państwowych. Dysponuje on podobno wystarczającymi zasobami, aby sfinansować dalsze prace. Oprócz Deepseek jest założycielem wiodącego chińskiego funduszu hedgingowego High Flyer.