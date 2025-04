TSMC ma problem. Szykują się podwyżki cen aż o 30%

Producenci zapłacą więcej, ale odbiją sobie na konsumentach

To efekt działań zarówno poprzedniego rządu Joe Bidena , jak i ostatnich ruchów ze strony administracji Donalda Trumpa , którzy od dawna dążyli do sprowadzenia większej części produkcji elektroniki do USA. W obliczu prac nad wprowadzeniem kolejnych ceł, korporacje zaczynają traktować amerykańskie fabryki TSMC jako bezpieczniejszą, choć droższą alternatywę dla tych zlokalizowanych na Tajwanie.

TSMC w odpowiedzi na wzmożony popyt zapowiedziało aż 30% podwyżkę cen produkcji w litografii 4 nm w amerykańskich fabrykach. Dla wielu firm to jednak mniejsze zmartwienie niż ryzyko związane z niepewną polityką handlową. Nieoczekiwanie wysoki popyt sprawia, że moce przerobowe w Arizonie (na poziomie 20-30 tys. wafli miesięcznie) okazują się niewystarczające, co może wydłużyć terminy realizacji zamówień.

Co ciekawe, Intel - mimo bycia rodzimym producentem w USA - na razie nie przyciągnął tylu chętnych , choć w przyszłości ma to się zmienić wraz z pojawieniem się nowych litografii, jak Intel 18A. Wszystko będzie jednak zależne od uzysku, cen, elastyczności względem współpracy z klientami oraz oczywiście wydajności i energooszczędności ich układów.

Wiele wskazuje na to, że decyzja TSMC o ekspansji do Stanów Zjednoczonych zaczyna się zwracać. Amerykańskie zakłady znalazły się w centrum uwagi branży, a to daje administracji Trumpa wyraźne argumenty w dyskusji o opłacalności przenoszenia produkcji na rodzimy rynek. Dla największych technologicznych graczy oznacza to rosnące koszty, ale i większe bezpieczeństwo łańcucha dostaw.