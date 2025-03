Tak kantują Polaków. Chodzi o podatki

Na początku roku wszyscy składamy deklarację PIT. Jedni liczą na to, że nie będą mieli niedopłaty, a wiele osób oczekuje zwrotu podatku od Urzędu Skarbowego. To sytuacja, którą próbują wykorzystać oszuści, o czym ostrzega zespół CERT Polska.

Oszustwo na zwrot podatku

W wiadomościach znajduje się link do strony internetowej, która ma służyć do zatwierdzenia zwrotu podatku. Witryna jest oczywiście fałszywa i została przygotowana przez oszustów w celu wyłudzenia danych logowania do bankowości elektronicznej. W ten prosty sposób przekazuje im te dane.