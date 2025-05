Pilny komunikat w sprawie ZUS. Każdy Polak powinien się zapoznać

Fałszywe inwestycje, ZUS i reklamy na Facebooku – to już było, ale tym razem oszuści próbują podejść do tematu w nowy sposób.

Jak wyjaśnia CSIRT KNF, oszuści informują o nowej inicjatywie emerytalnej, zaciekawiając odbiorców nagłówkiem „Spodziewane są zmiany w pomocy społecznej z ZUS” oraz podpisem „Niesamowite informacje są już dostępne”. Reklamy zamieszczane przez cyberprzestępców na platformie Facebook prowadzą do niebezpiecznych stron udających witrynę ZUS. Znajduje się na nim opis rzekomej nowego projektu emerytalnego, co uwiarygodnić inwestycję i zachęcić do pozostawienia swoich danych kontaktowych.