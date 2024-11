Skanując taki kod, oddajesz jedynie dane w ręce oszustów

Pisaliśmy już o Katowicach, teraz przyszła kolej na Wrocław. Ten typ oszustwa rozprzestrzenia się z prędkością światła w różnych miastach Polski. Zachowajmy czujność, jeśli zobaczymy tego typu naklejkę.

Naklejki z kodem QR na parkomatach

Kody QR to najwyraźniej nowe, szerokie pole do popisu dla oszustów, wyłudzających pieniądze. Wrocław ostrzega tamtejszych kierowców, aby nie dali się nabrać i nie skanowali naklejek, które pojawiły się na tamtejszych parkomatach.

Niepozorna najklejka, spore kłopoty

Kody, które pojawiły się na wrocławskich parkomatach w Strefach Płatego Parkowania to nic innego, jak próba oszustwa. Kierowcy chcąc zapłacić za postój, mogą stać się ofiarami oszustów. Urząd Miejski Wrocławia w swoim biuletynie ostrzega przed tego typu próbami wyłudzania pieniędzy. I uczula, aby nie dać się złapać w pułapkę. Nie dość, że możemy stracić dużo więcej pieniędzy niż wart jest parking, to do tego może zostać wręczony nam mandat za brak uiszczenia właściwej opłaty.

Apelujemy do kierowców parkujących w strefie płatnego parkowania, aby nie skanowali żadnych kodów QR umieszczonych na parkomatach. Oznaczenia zachęcające do skanowania pojawiły się wielu urządzeniach na terenie miasta i mogą być wykorzystane do wyłudzania pieniędzy.

- apeluje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

Oznaczenia do skanowania pojawiły się na wielu parkomatach, w różnych częściach miasta. Wrocławski Zarząd Dróg podjął już działania interwencyjne, ale nadal apeluje do mieszkańców o ostrożność i zgłaszanie podejrzanych naklejek na parkomatach.

Pamiętajmy, skanując taki kod QR, oddajemy swoje dane prosto w ręce przestępców. Na liście dostępnych możliwości płacenia za postój, nie widnieje żadna opcja, uwzględniająca płatność za pośrednictwem kodu QR. Część kierowców może być jednak tego nie świadoma. W parkomatach można zapłacić za pomocą gotówki, BLIK-iem oraz kartą płatniczą. Bilet parkingowy można także wykupić za pośrednictwem aplikacji typu SkyCash, mPay itp.

