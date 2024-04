Pułapka na WhatsApp. Oto, jak mogą ci ukraść konto

Plaga fałszywych ofert pracy na Whatsapie i Telegramie w pełni. Oszuści szukają nowych dróg, by wykorzystać kolejne osoby. Co tym razem?

Możecie wyobrazić sobie moje zdziwienie, gdy dziś rano otworzyłem Telegram i zobaczyłem tajemniczą wiadomość zaczynającą się od prostego “Cześć”. No dobra, lekko przesadzam. To nie pierwszy taki gagatek, który wylosował mój numer i postanowił poszukać szczęścia oferując absolutnie cudowną ofertę pracy na pół etatu. Warunek? Konieczność połączenia się z moim kontem na Whatsappie.

Baltazar Gąbka na tropie

Oszust przedstawił się jako Elizeusz – osoba, która poszukuje nowych pracowników do analizy danych. Po przedstawieniu ogólnych informacji na temat pracy zaczął próbę wyłudzania moich danych. Zaczęło się niewinnie od imienia, nazwiska i wieku. Cóż, tak “bajkowa” oferta aż prosiła się o odpowiedniego bohatera. Wybór padł więc na wiekowego Baltazara Gąbkę.

Oszust zaczął domagać się potwierdzenia mojego numeru telefonu powiązanego z Whatsappem. Poprosiłem o czas, by przygotować fałszywe konto przy wykorzystaniu numeru tymczasowego. Niestety Elizeusz najwyraźniej nie był zbyt cierpliwy. Próbowałem go jeszcze zatrzymać informacją o niedawno uzyskanym spadku od księcia z RPA i planowanej inwestycji tychże bajońskich kwot na złoto. Elizeusz pogardził tą propozycją i usunął naszą rozmowę. Na szczęście screen nie płonie. :)

Jak zabezpieczyć swoje konto przed kradzieżą

Ta rozmowa to prawdopodobnie próba oszustwa metodą “WebWyrm”, mającą na celu wyłudzenie pieniędzy. Niewykluczone jednak, że mogło skończyć się także na kradzieży konta. W przypadku Whastappa warto zadbać chociażby o klucze dostępu i weryfikację dwuetapową w postaci kodu PIN. W przypadku innych aplikacji warto korzystać także chociażby z aplikacji do generowania czasowych kodów weryfikujących przy wspominanej weryfikacji dwuetapowej. Oczywiście to nie jest rozwiązanie nie do pokonania, ale przynajmniej część oszustów będzie w stanie powstrzymać przed naszą chwilą nieuwagi. Nieustannie trzeba też przypominać naszym bliskim, by nie udostępniać swoich danych nawet jeśli ktoś podaje się za pracownika banku czy rządu.

Warto też wiedzieć, że jest coraz więcej sposobów na to, by oszukać oszustów. Możecie o nich posłuchać w materiale poniżej, choć zawsze w takich przypadkach należy przede wszystkim zachować dużą ostrożność.

