Oglądasz TikTok? Takie filmy od razu pomiń, skrywają pułapkę

Bezpieczeństwo

Filmy na TikToku mogą być zagrożeniem pod wieloma względami. W końcu to na tej platformie co kilka miesięcy pojawia się nowa, niebezpieczna moda. Tym razem jednak są one nośnikiem cyberataków. Jednak spokojnie: ludzie uczciwi, nawet jeśli są naiwni, nie mają powodu do obaw. Przynajmniej w przypadku tych konkretnych ataków.