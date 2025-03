Tak oszuści dręczą mieszkańców Wrocławia. Policja wydała komunikat

Każdorazowo, kiedy jesteśmy proszeni o wykonanie transakcji z naszego rachunku bankowego, przekazanie danych niezbędnych do logowania na konto, lub gotówki nieznanej osobie, albo wpłatę we wskazanym przez "konsultanta" wpłatomacie, zastanówmy się, czy to nie potencjalne oszustwo.

- apeluje kom. Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.