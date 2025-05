Transakcja wydawała się normalna. A jednak z konta zniknęły pieniądze

Chciała tylko sprzedać części samochodowe

Fałszywy link pozbawił ją pieniędzy z konta

Pod pretekstem zakupu wystawionych przez kobietę przedmiotów, rozmówca wysłał jej fałszywy link do płatności. Pokrzywdzona była przekonana, że strona jest autentyczna i zalogowała się za jej pośrednictwem do swojej bankowości mobilnej. I na to właśnie czekali rzekomi kupujący. Kliknięcie w przesłany link to było wręcz spełnienie marzeń oszustów. Pozwoliło to im na wypłatę z jej konta aż 20 tysięcy złotych.