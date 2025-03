Dostałeś takiego pilnego SMS-a? Oto, co musisz zrobić

SMS grozy od Ministerstwa Finansów

Pomimo wcześniejszych powiadomień, nie odnotowaliśmy wpłaty zaległej kwoty w wysokości xxx zł z numerem referencyjnym xxx. Informujemy, że w dniu xxx sprawa zostanie przekazana do postępowania egzekucyjnego, co wiąże się z dodatkowymi kosztami oraz możliwością zajęcia składników majątku. Aby uniknąć wszczęcia procedury, prosimy o natychmiastowej uregulowanie należności poprzez wpłatę.

To oczywiste oszustwo. W rzeczywistości nie ma żadnego zadłużenia, a pieniądze nie trafią do Ministerstwa Finansów tylko na konto oszustów. Pamiętajcie, że banki czy instytucje rządowe raczej nie wysyłają wiadomości, w których znajdują się linki do stron. To bardzo zła praktyka, która naraża użytkowników na niebezpieczeństwo. Tak robią tylko oszuści (i Biedronka).