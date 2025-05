Słyszałeś o takiej "grze"? To oszuści chcą przejąć twoje pieniądze

"Gra inwestycyjna" za bardzo go wciągnęła

Wszystko zaczęło się dość niewinnie. 39-latek zauważył w internecie reklamę gry inwestycyjnej. Przedsięwzięcie umożliwiało inwestowanie w różne aktywa, np. ropę lub metale szlachetne. Mężczyzna zostawił w formularzu numer telefonu i nie musiał długo czekać na kontakt. Już po kilku godzinach, zadzwonił do niego doradca - rzekomy pracownik firmy inwestycyjnej. To właśnie on nakłonił mężczyznę do założenia konta VIP i do wpłaty ponad 9 tysięcy dolarów (ok. 33 tys. zł) na start.