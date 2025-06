Jak zdalnie przejąć auto? Wystarczy GPS i uniwersalne hasło

Groźne luki bezpieczeństwa w popularnych urządzeniach GPS SinoTrack

Jak donosi CISA dwie luki (CVE-2025-5484 oraz CVE-2025-5485) dotyczą wszystkich wersji platformy SinoTrack IoT PC. Pierwsza z nich (CVSS 8.3) wynika z zastosowania domyślnego hasła oraz nazwy użytkownika , która jest jednocześnie identyfikatorem urządzenia nadrukowanym na odbiorniku. Druga (CVSS 8.6) dotyczy faktu, że identyfikator ten to prosty, maksymalnie 10-cyfrowy numer , co ułatwia jego odgadnięcie lub wyliczenie.

Osoba atakująca może zdobyć identyfikator urządzenia poprzez fizyczny dostęp lub poprzez zdjęcia urządzenia publikowane np. na aukcjach internetowych. Następnie, wykorzystując domyślne dane logowania, może uzyskać dostęp do panelu zarządzania urządzeniem przez internet. Pozwala to nie tylko na śledzenie pozycji pojazdu, ale także – w niektórych modelach – na zdalne odcięcie zasilania pompy paliwowej, co może unieruchomić samochód.