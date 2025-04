Unijny mObywatel: ruszył pilotaż, na efekty zaczekamy do 2027

Dla przykładu obywatel Polski mieszkający we Francji potrzebuje zaktualizować miejsce zamieszkania we francuskich rejestrach. W tym celu zamiast udać się do urzędu wejdzie na stronę państwowych e-usług, udostępni niezbędne dane osobowe z portfela cyfrowego i wprowadzi odpowiednie zmiany. To wszystko zrealizuje w sposób wygodny, przejrzysty i bezpieczny

tłumaczy Ministerstwo Cyfryzacji.