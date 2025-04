Podatnicy powinni na to uważać najbardziej. Ministerstwo przestrzega

Uważaj, to nie urzędnik do ciebie pisze

Oszuści bombardują przykładnych obywateli fałszywymi wiadomościami SMS lub e-mailami, które dotyczą tematyki podatkowej. A to chodzi o zwrot podatku, a to nastąpiła konieczność dokonania korekty lub aktualizacji danych.

Linki i załączniki to chleb powszedni oszusta

A oszuści działają w najlepsze i najczęściej wysyłają linki do stron internetowych. Ukryte są najczęściej w wiadomościach i e-mailach, których treść ma tylko jeden cel - nakłonić użytkownika do kliknięcia w taki link. Przestępcy zmieniają metody i są dość kreatywni w opowiadanych historiach. Często też dzwonią, aby wyłudzić informacje lub nakłonić do wykonania płatności. Ministerstwo podkreśla także, że pracownicy resortu oraz urzędnicy nie wysyłają żadnych wiadomości, ani też nie wykonują tego typu połączeń telefonicznych.