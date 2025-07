Warszawa: Zamawiała paczki i zwracała. Myślała, że nikt nie zauważy

Kobieta została zatrzymana przez Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji. Dlaczego, skoro zwracała zamówione paczki? 39-latka wymyśliła sobie sprytny, a tak przynajmniej myślała, sposób na oszukiwanie sklepów — informuje RMF24 .

Oszukiwała sklepy internetowe

Cały proceder trwał od grudnia 2024 do lipca 2025 roku. W tym czasie kobieta zamawiała drogie przedmioty ze sklepów internetowych. Najczęściej były to perfumy, biżuteria oraz ubrania. Przy zamówieniach podawała fikcyjne dane, ale wybierała płatność za pobraniem i odbiór osobisty.

Szybko okazało się, że 39-latka nie była uczciwa. Paczki odbierała, częściowo opróżniała, a następnie odsyłała jako niekompletne. Te trafiały do magazynów jako zwroty. Szybko okazało się, że brakuje w nich wartościowych przedmiotów. W ten sposób kobieta miała oszukać sklepy na równowartość około 50 tys. zł. Mowa o kilkudziesięciu zamówieniach.

Oszustka została zatrzymana przez funkcjonariuszy z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji. Przyznała się do zarzucanych czynów. Grozi jej do 8 lat pozbawienia wolności.