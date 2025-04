Chciał tylko sprzedać telefon na OLX. Wyczyszczono mu konto do zera

69-letni mieszkaniec Zabrza zgłosił na Policję, że stał się ofiarą oszustwa. Mężczyzna chciał jedynie sprzedać telefon, wystawiając go na popularnej platformie sprzedażowej OLX.

Mężczyzna zgłosił, że stracił ponad 6 tysięcy złotych, przez to tylko, że kliknął w fałszywy link wysłany przez rzekomego kupca. 69-latek wystawił telefon na sprzedaż na OLX. Bardzo szybko skontaktowała się z nim osoba, zainteresowana zakupem urządzenia. Sprzedający został przekonany, że aby dostać pieniądze musi kliknąć w link podesłany przez kupującego. Okazało się, że kupujący nie miał dobrych intencji i podesłał mu link, prowadzący do fałszywej strony banku.

Smartfon APPLE iPhone 15 Plus 5G 128GB 6.7" Różowy

Smartfon APPLE iPhone 15 Plus 5G 128GB 6.7" Różowy

Podane na stronie logowania dane zostały przechwycone przez oszusta, który następnie wyczyścił konto mężczyzny do zera. Pechowy mężczyzna stracił w ten sposób 6400 złotych.

Sprzedawca musi być czujny

Wystawiając przedmioty na sprzedaż na platformach typu OLX, musimy być bardzo czujni. Pod żadnym pozorem nie powinniśmy klikać w żadne podesłane przez nieznajomych linki. Jeśli jednak już to zrobimy, to zawsze dobrze jest sprawdzać poprawność adresu strony, na którą jesteśmy przekierowywani. Nigdy nie podawajmy swoich danych, ani loginu do aplikacji bankowej i nie przeprowadzajmy transakcji bez upewnienia się, że witryna jest bezpieczna.