Polacy znów robieni w balona. Niestety, łatwo się nabrać

Wakacje to wręcz idealny czas, aby nadrobić czytelnicze zaległości. Niestety, nadeszły takie czasy, że nawet podczas zakupu książek można paść ofiarą oszustów.

Letnie miesiące to wręcz idealny moment na nadrabianie zaległości w lekturach. Człowiek ma ochotę poleżeć na hamaku w cieniu drzew i zanurzyć się w lekturze ulubionej książki. Oszuści jednak nie próżnują. Podszywają się pod jedną z popularniejszych księgarni internetowych - czytam.pl.

Cyberoszuści zalewają social media fałszywymi reklamami stron z przecenami ulubionych książek. Letnie wyprzedaże atakują nas z pełną mocą i ze wszystkich stron. Nie jesteśmy zbytnio podejrzliwi, wszak to koniec lata i jakakolwiek posezonowa wyprzedaż nie jest niczym dziwnym. Jeśli tylko skusimy się i klikniemy w atrakcyjną dla nas ofertę, zostaniemy przekierowani na fałszywą stronę, która ma tylko jeden cel - wyłudzić od nas dane osobowe oraz karty płatniczej.

W wakacje nadrabiacie zaległości w lekturze? 📖

Cyberprzestępcy to wykorzystają! Podszywają się pod księgarnię internetową czytam. pl❗



🚨Posty w social mediach prowadzą do fałszywych stron ze znacznymi przecenami. Celem jest wyłudzenie m. in. danych karty płatniczej 💳 pic.twitter.com/lxLrUDia8b