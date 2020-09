Microsoft prezentuje nowe API dla Microsoft Threat Protection - platformę dla Microsoft 365

Nowe API umożliwia zintegrowanie z różnymi środowiskami. W efekcie ma wykrywać i zapobiegać atakom związanym z pakietem Microsoft 365.

Microsoft Threat Protection (MTP) jest platformą, która działa w wielu domenach i odpowiada za wykrywanie zagrożeń, jakie mogą trafić do środowiska Microsoft 365. Zbiera dane z urządzeń końcowych w indywidualnych domenach, a następnie analizuje je w celu wykrycia niebezpiecznych elementów, których działaniu zapobiega. Nowe API ma umożliwić wdrożenie w różnych środowiskach i zapewnić lepsze gromadzenie danych praz lepsze monitorowanie środowiska, w którym zostanie wdrożone.

Jest to szczególnie praktyczne rozwiązanie dla adminów, mających pod sobą komputery oraz w sytuacji, gdy pracownicy korzystają z Microsoft 365 zdalnie, z domowych komputerów. Choć zwykły użytkownik nie odczuje żadnej zmiany, dla działu IT może być to duża pomoc, która zmniejszy ryzyko pojawienia się problemów. Od czasu gdy część osób pracuje zdalnie, liczba ataków na użytkowników Microsoft 365 rośnie z miesiąca na miesiąc. Oczywiście nie można przy tym zapomnieć o dobrym oprogramowaniu antywirusowym, które da podstawową warstwę ochrony dla każdej maszyny związanej z firmą.

