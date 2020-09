Microsoft testuje Defender Application Guard for Office

Microsoft Office to najpopularniejszy pakiet biurowy świata, w związku z czym jest często celem ataków. Dlatego Microsoft pracuje nad specjalną wersją Defendera - Microsoft Defender Application Guard for Office. Jest ona już dostępna wersja Preview.

Jak wiemy, Windows ma wbudowany własny mechanizm antywirusowy - Windows Defender (przetłumaczony w polskim interfejsie jako "Zabezpieczenia Windows"). I jest on całkiem niezły, co pokazują testy niezależnych laboratoriów oraz porównania z wynikami aplikacji innych producentów. Teraz jego działanie będzie poszerzone - pojawił się Microsoft Defender Application Guard for Office w wersji "public preview". Jego działanie można opisać bardzo prosto - tworzy on sandboksa dla plików Office, w których można je bezpiecznie otwierać. Jest to dość istotne, ponieważ wielu cyberprzestępców rozsyła pliki w formie załączników z plikami w formacie Office (jak .doc czy .xml), a nieświadomi użytkownicy otwierają je i infekują w ten sposób swoje maszyny - pisalismy o takich akcjach wielokrotnie.

Jak widzimy na powyższym zrzucie ekranu, użytkownik Microsoft Defender Application Guard for Office dostaje także mnóstwo opcji związanych z edycją oraz obróbką dokumentów - zaczynając od możliwości kopiowania tekstu, kończąc na wysyłaniu do drukarki. Microsoft wprowadził nowe funkcje dzięki zastosowaniu technologii Hyper-V, co umożliwia korzystanie z wirtualnej maszyny. Dlatego jeśli otwierany plik maskuje złośliwy kod, zostanie on wyegzekwowany w wyizolowanym środowisku, nie szkodząc w żaden sposób systemowi Windows.

Nie wiemy jeszcze, kiedy zostanie udostępniona stabilna wersja, ale udostępnienie edycji "public preview" świadczy o tym, że prace są już na ukończeniu.

