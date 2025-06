Pilnie to wywal. Popularne wtyczki rozdają Twoje dane na prawo i lewo

O sprawie informuje zespół ds. technologii zabezpieczeń i reagowania firmy Symantec (twórcy między innymi oprogramowania Norton). Ostrzegają oni przed kilkoma popularnymi wtyczkami do Chrome'a, które trochę zbyt frywolnie podchodzą do kwestii bezpieczeństwa.

Kilka powszechnie stosowanych rozszerzeń [...] nieumyślnie przesyła poufne dane za pośrednictwem prostego protokołu HTTP. W ten sposób ujawniają one przeglądane domeny, identyfikatory urządzeń, szczegóły dotyczące systemu operacyjnego, analizy użytkowania, a nawet informacje dotyczące odinstalowania, i to w postaci zwykłego tekstu.

Groźne wtyczki do Chrome'a

Co gorsze, przesyłanie takich danych zwykłym tekstem sprawia, że urządzenie staje się podatne na inne ataki, np. AitM (adversary-in-the-middle). Cyberprzestępcy mogą, za pośrednictwem publicznych sieci Wi-Fi, przejąć, a nawet zmodyfikować dane, co może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Mowa między innymi o takich wtyczkach jak: