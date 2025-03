Chciał kupić odkurzacz i wybrał BLIK-a. Marnie się to skończyło

Policjanci badają szczegóły sprawy i apelują do zachowania szczególnej ostrożności w przypadku tego typu ofert. Zanim zdecydujemy się zapłacić BLIK-iem, sprawdźmy jeszcze raz starannie szczegóły całej oferty. Niestety, wiele linków przesyłanych przez oszustów ma łudząco podobny wygląd do oryginalnych witryn, jednak najczęściej coś się w nich nie zgadza. A to adres, a to brak danych kontaktowych lub innych funkcjonalności. Dobrze jest zweryfikować informacje na poczet naszego przyszłego zakupu. Jak widać, nie musi to być "super oferta", aby dać się nabrać. Oszuści działają w coraz bardziej wyrafinowany sposób, aby ukraść nasze pieniądze.