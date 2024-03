Atak na pieniądze Polaków. Zagrożeni użytkownicy znanej aplikacji

NASK ostrzega przed nowym zagrożeniem. Tym razem celem oszustów stali się użytkownicy platformy Booking.com.

Na świecie nie brakuje oszustów, którzy prężnie działają w Internecie i wykorzystują naiwność bądź brak uwagi internautów. Często podszywają się pod banki, strony rządowe lub przedsiębiorstwa finansowe tylko po to, by zdobyć twoje dane lub dostęp do twojego konta. Tym razem ich celem są klienci platformy do rezerwowania noclegów Booking.

CERT Polska ostrzega. Oszuści polują na klientów Booking

W ostatnim czasie możemy zaobserwować wzmożoną aktywność cyberprzestępców, jak informuje portal Bankier, jednym z celów oszustów są klienci platformy Booking, powszechnie służącej do rezerwacji hotelów i noclegowni.

Według ekspertów z NASK, użytkownicy platformy dostają wiadomości e-mail z koniecznością potwierdzenia rezerwacji. Ponownie oszuści bazują na strachu i pośpiechu, gdyż w spreparowanej wiadomości pojawia się informacja, że w przypadku braku działania rezerwacja zostanie odwołana.

W rzeczywistości podesłany link przenosi nas na fałszywą stronę internetową, na której znajduje się formularz. W ten sposób oszuści wyłudzają dane osobowy oraz dane kart płatniczych. CERT Polska apeluje, by weryfikować adres e-mail, z którego dostajemy wiadomość.

Zobacz: Okładka Playboya, jakiej nie było. Spróbuj znaleźć różnicę

Zobacz: Masz taki telewizor? Stracisz dostęp do Canal+

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: II.studio / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Bankier.pl