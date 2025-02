Ponad rok się nie reklamowali, a teraz wrócili na platformę

Ponad rok temu, Apple usunęło wszystkie swoje reklamy z platformy społecznościowej X. Zdarzyło się to nie bez powodu. Stało się to po tym, jak właściciel X, Elon Musk w 2023 roku, poparł serię antysemickich postów, skrajnie prawicowych użytkowników na platformie. W tym samym czasie raport wykazał, że reklamy firmy takich jak Apple, były wyświetlane w pronazistowskich treściach na X. To było za wiele dla producenta iPhone'ów.