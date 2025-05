Tyle by kosztował iPhone w 100% z USA. Trump jest za, Apple puka się w głowę

Indie nie są specjalnym zaskoczeniem — ciąg dalszy szukania taniej siły roboczej

Apple, światowy lider w produkcji smartfonów, wraz ze swoim kluczowym partnerem – tajwańskim Foxconnem – ogłosił inwestycję o wartości 1,5 miliarda dolarów w nową fabrykę komponentów w południowych Indiach. Nowy zakład, zlokalizowany w stanie Tamil Nadu niedaleko Chennai, będzie zajmował się montażem modułów wyświetlaczy do iPhone’ów i stanowi kolejny etap strategicznego przesuwania produkcji poza Chiny.

Foxconn, główny podwykonawca Apple'a, zainwestuje 1,5 mld dolarów w swoją indyjską spółkę Yuzhan Technology India, która zajmie się produkcją kluczowych komponentów do iPhone’ów, w tym modułów wyświetlaczy. Nowy zakład ma stworzyć około 14 000 miejsc pracy i będzie jedną z największych inwestycji w sektorze elektroniki w Indiach.

Według szacunków już w 2024 roku Indie odpowiadały za 18% globalnej produkcji iPhone’ów, a w 2025 roku udział ten ma wzrosnąć nawet do 32%. Apple planuje, by większość iPhone’ów sprzedawanych w USA pochodziła z indyjskich fabryk do końca przyszłego roku, co ma uchronić producenta przed drastycznym wzrostem cen telefonów sprzedawanych w USA.

Trump zadowolony nie jest, ale to cześć większego planu

Prezydent Donald Trump publicznie zaapelował do Apple'a, by nie przenosił produkcji do Indii, lecz zwiększył ją w USA. Jednak według przedstawicieli branży oraz indyjskich urzędników, tak duże zmiany w globalnym łańcuchu dostaw są efektem wieloletnich analiz i nie mogą zostać zatrzymane przez polityczne deklaracje.

Foxconnu, w indyjskiej produkcji iPhone’ów uczestniczą także Tata Electronics i Pegatron, a lokalna produkcja pozwala Apple nie tylko obniżać koszty, ale także szybciej reagować na potrzeby rosnącego rynku indyjskiego. Dodatkowo lokalna produkcja modułów wyświetlaczy pozwoli skrócić łańcuch dostaw, ograniczyć import komponentów z Chin i Korei Południowej oraz zmniejszyć podatność na zakłócenia logistyczne.

Ile kosztowałby iPhone produkowany w USA? Trzymajcie się fotela

Eksperci uważają, że przeniesienie produkcji do USA jest niemal niemożliwe ze względu na wysokie koszty pracy i złożoność łańcucha dostaw. Analityk Dan Ives szacuje, że iPhone produkowany w USA mógłby kosztować nawet 3500 dolarów, co znacząco podniosłoby ceny. Rozmawiamy więc o aż 13,1 tys. zł... i to netto.

Realne ceny w Polsce to jednak co innego niż zwyczajne dodanie 23% VAT-u. Minionej jesieni Apple potraktował nas wyjątkowo łagodnie, z racji korzystnego kursu złotówki i za wartego 800 dolarów iPhone'a 16 przyszło nam płacić zaledwie 4000 zł. W tym łagodnym scenariuszu w 100% amerykański iPhone kosztowałby Polaków "tylko" 15 300 zł, a przy osłabieniu złotego zbliżalibyśmy się do 20 000 zł.