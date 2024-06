Za późno na naukę montażu. AI już robi to taniej, szybciej i lepiej

Luma Dream Machine to aplikacja AI, która zadebiutowała w tym tygodniu i od razu zachwyciła użytkowników. Z pomocą nowej aplikacji Luma AI wygenerujesz pełen dynamizmu film za darmo. Zainteresowanie jest tak duże, że twórcy musieli wprowadzić limit użycia.

Luma Dream Machine to nowa aplikacja wykorzystująca generatywną sztuczną inteligencję, która zachwyciła swoim działaniem. Dream Machine to darmowy generator wideo, który tworzy filmy na podstawie krótkiego opisu lub zdjęć z tekstową instrukcją co ma przedstawiać film. Zainteresowanie nową aplikacją Luma jest tak wielkie, że twórcy ograniczyli dostęp do Dream Machine limitem - dziennie można wygenerować 10 filmów.

Poniżej film przedstawiający możliwości Dream Machine przygotowany przez Luma AI:

Jak wygenerować film z Luna Dream Machine?

Zrobisz to na stronie Luma AI, gdzie należy zalogować się na konto Google, a następnie dodać zdjęcie i wydać polecenie AI. Generowanie filmu z Luna Dream Machine trwa około 3-4 minut. Miesięcznie można wygenerować 30 filmów za darmo. Za kolejne trzeba będzie zapłacić.

Teoretycznie tworzenie filmów z Luma Dream Machine jest bardzo proste: opisujesz co ma zrobić AI i ewentualnie dodajesz zdjęcie, a później czekasz. Jednak jak każdy, kto miał styczność z darmowymi aplikacjami AI wie, trzeba się trochę "namęczyć" nim uda się wygenerować coś o zadowalających efektach.

