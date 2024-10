YouTube mówi ups. Przypadkiem skasował trochę filmów i kont

Jak donosi 9to5Google, wielu użytkowników platformy YouTube straciło po ostatniej aktualizacji część opublikowanych przez siebie filmów czy nawet kasowane były całe konta zwyczajnych użytkowników, którzy nic nie publikują, ale korzystają z usług Google'a. Sianokosy nie ominęły nawet osób, które opłacały YouTube Premium.

Do tego YouTube przesyłał do pokrzywdzonych użytkowników niejasne instrukcje dotyczące procedury ewentualnego odzyskania konta. Niektórzy zaś w ogóle nie otrzymali możliwości odwołania się od zaskakującej decyzji YouTube'a.

Z radością informujemy, że wszystkie kanały błędnie usunięte z powodu Spamu i Zwodniczych Praktyk zostały w pełni przywrócone! Dotyczy to również dostępu do wszystkich subskrypcji (YouTube TV, YouTube Premium, YouTube Music). Pracujemy nad przywróceniem ostatnich kilku filmów, dziękujemy za cierpliwość! Wiemy, że było to frustrujące doświadczenie, naprawdę doceniamy Twoją cierpliwość, podczas gdy to naprawiamy