YouTube da ci lepszą jakość dźwięku. Ale tylko pod jednym warunkiem

YouTube robi wiele, aby utrzymać się na szczycie platform do przesyłania streamingowego, zarówno pod względem treści wideo, jak i YouTube Music. Mimo, że już od kilku lat, możemy cieszyć się możliwością dostosowywania treści wideo, to jeśli chodzi o dźwięk to wciąż nie było takiej opcji. Wszystko wskazuje jednak na to, że idzie nowe także i w tej kwestii. Nowa funkcja umożliwi kontrolowanie dźwięku podczas oglądania filmów. To wielka szansa na obejrzenie w komforcie wielu polskich produkcji, gdzie głównym problemem jest właśnie kwestia udźwiękowienia. Na pewno będzie warto spróbować.