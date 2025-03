Aplikacja z przejazdami tylko dla kobiet. Dołączyły kolejne miasta

W Poznaniu, Lublinie oraz Wrocławiu już teraz można korzystać z nowej usługi Ubera, przeznaczonej dla kobiet. Opcja nosi wdzięczną nazwę "Uber by Women". Przypomnijmy, że tego typu opcja dostępna była już w 2023 roku w Warszawie, następnie Krakowie, a teraz poszerzono ją o kolejne miasta, czyli właśnie Poznań, Lublin oraz Wrocław. To świadczy tylko o jednym — usługa cieszy się zainteresowaniem i jest najwyraźniej potrzebna. Kobiety chętnie z niej korzystają. Zatem powinno nas cieszyć, że zatacza ona coraz szersze kręgi. Wszak komfort i bezpieczeństwo to coś, co cenimy najbardziej, szczególnie jeśli chodzi o samotne podróżowanie po mieście. Jeśli chodzi o ten rodzaj usługi, to już pojawiły się nawet pasażerki-rekordzistki. A to chyba największy komplement dla usługi.