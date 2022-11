TikTok dołączył do GSM Association

GSM Association, czyli największa organizacja wspierająca globalny ekosystem mobilny potwierdziła nawiązanie współpracy z najpopularniejszą platformą społecznościową.

TikTok jest niekwestionowanym liderem wśród mediów społecznościowych. Aplikacja posiada ogromny wpływ na rozwój dzieci i młodzieży a także moc wyznaczania nowych trendów i wskazuje kierunek rozwoju technologii. Dzięki dołączeniu do GSM Association zyskają możliwość nawiązania współpracy z innymi podmiotami na rynku technologii komunikacji mobilnej.

Działania GSMA obejmują rozwój polityki i wyznaczanie standardów w zakresie najważniejszych wyzwań dla mobilności, takich jak 5G, Internet Rzeczy, roaming, sztuczna inteligencja, bezpieczeństwo i technologia SIM, a także walkę z głównymi cyfrowymi wyzwaniami społecznymi, m.in. cyfrowym wykluczeniem. GSMA działa na rzecz technologii i interoperacyjności, które sprawiają, że telefonia komórkowa służy biznesowi i społeczeństwu.

Misją TikToka jest pobudzanie kreatywności i sprawianie radości. We współpracy z setkami telekomów na całym świecie ułatwiliśmy naszym użytkownikom i partnerom tworzenie i publikowanie materiałów wideo oraz zaangażowanie w naszą niesamowitą platformę. Jako część GSMA, zyskaliśmy możliwość jeszcze lepszego realizowania tych celów - wzbogacamy innowacje w zakresie technologii 5G, usprawniamy proces udostępniania treści poprzez infrastrukturę CDN i Edge oraz stajemy się pionierem dostarczania nowych metod łączności na rozwijających się rynkach

- powiedział David Saidden, Director of Distribution Partnerships, TikTok

Jeszcze nie wiadomo, co dokładnie przyniesie ta współpraca, ale członkostwo TikToka w GSMA to ważny krok dla platformy w jej rozwoju i budowaniu zaufania jako lidera branży. Jest to również okazja do wspierania innowacyjnych projektów, które w przyszłości będą mogły przynieść korzyści wszystkim uczestnikom rynku telekomunikacyjnego.

Zobacz: Morawiecki liczy pieniądze, a Duda ujeżdża jednorożca. Wystarczy klik

Zobacz: NVIDIA Omniverse doczekało się nowej wersji ze wsparciem dla DLSS 3

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne