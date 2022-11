NVIDIA Omniverse doczekało się nowej wersji ze wsparciem dla DLSS 3

NVIDIA ulepsza swoją platformę Omniverse do tworzenia kreatywnych treści. Teraz pojawi się wsparcie dla techniki DLSS 3.

NVIDIA ma dobre wieści dla wszystkich, którzy korzystają lub mają zamiar skorzystać z Omniverse, ich platformy do tworzenia kreatywnych treści graficznych w 3D, które doskonale nadają się później do przeniesienia do filmu, gry lub wirtualnej rzeczywistości. Teraz Omniverse doczekało się nowej wersji i to ze wsparciem dla DLSS 3, co dodatkowo usprawni procesy twórcze.

Nowe funkcje i zaimplementowane rozwiązania to m.in.:

Technika NVIDIA DLSS 3, wspierana przez karty graficzne GeForce RTX serii 40, która przyspiesza wyświetlanie obrazów wykorzystujących ray tracing, dzięki czemu twórcy mogą płynnie nawigować i edytować wielkoskalowe wirtualne sceny.

Aktualizacje aplikacji Omniverse Create, Omniverse Machinima i Audio2Gesture, zapewniające twórcom nowe ulepszenia i oparte na sztucznej inteligencji narzędzia do tworzenia wirtualnych postaci i światów.

W bibliotece Omniverse Connect pojawiły się aktualizacje wtyczek Omniverse, które umożliwiają bardziej płynną integrację z popularnymi aplikacjami, w tym Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, Autodesk Revit czy Epic Games Unreal Engine. Zaktualizowana wtyczka Reallusion iClone 8.1.0 pozwala na interakcje między aplikacjami iClone i Omniverse, umożliwiając użytkownikom o dowolnym poziomie umiejętności tworzyć animacje postaci.

Pakiet PhysX 5 jest teraz dostępny jako oprogramowanie open source, dzięki czemu artyści mogą modyfikować i tworzyć własne silniki fizyczne.

Wszystkie nowości na platformie NVIDIA Omniverse zostaną o wiele bardziej szczegółowo omówione podczas specjalnej transmisji na Twitchu, która odbędzie się już 9 listopada.

