Kolejny cios dla TikToka. Nadchodzi wielka blokada?

Wszystko wskazuje na to, że blokada TikToka w Stanach Zjednoczonych zbliża się wielkimi krokami. Amerykański sąd właśnie odrzucił apelację firmy od kwietniowego wyroku.

Oznacza to, że o ile obecny właściciel nie sprzeda tej popularnej platformy social media, zostanie ona zablokowana w USA w najbiższych tygodniach.

TikTok ma w Stanach ponad 170 milionów użytkowników. Tamtejsze władze, obawiają się, że ich dane mogą trafić w ręce chińskich władz. Mimo zapewnień właściciela platformy, firmy ByteDance o bezpieczeństwie użytkowników amerykański sąd nie pozostawił złudzeń. Sprzedaż albo blokada.

Co ciekawe, politycy są bardzo zgodni w tej kwestii. Ostatnie próby blokady to inicjatywa ustępującego prezydenta Joe Bidena. Natomiast już Donald Trump w czasie swojej pierwszej kadencji starał się o zablokowanie TikToka. Co prawda, w trakcie kampanii Trump sugerował, że uratuje TikToka, ale według ekspertów mogła to być tylko gra na zdobycie głosów młodszych wyborców.

Koniec z TikTokiem już w styczniu?

Po wyroku sądu w sprawie apelacji TikTok może zostać zablokowany już 19 stycznia 2025. Tak się zapewne jednak nie stanie. Prawnie ByteDance może bowiem dostać jeszcze dodatkowe 3 miesiące na przygotowanie blokady lub sprzedaż platformy.

TikTok nie zamierza jednak przestać walczcyć. Po ostatnim orzeczeniu sądu w sprawie apelacji firma zapowiedziała skierowanie sprawy do sądu najwyższego.

Sąd Najwyższy USA ma bogatą historię ochrony wolności słowa i mamy nadzieję, że również tym razem stanie w obronie konstytucyjnych praw Amerykanów.

- mówi oświadczenie TikToka.

