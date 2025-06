TikTok mówi dość. Blokuje hasztag, związany z pół milionem postów

TikTok postanowił raz na zawsze rozprawić się z hasztagiem "skinnytok", który oznacza nic innego, jak ekstremalną szczupłość. Jest on bardzo szkodliwy i zatacza coraz szersze kręgi.

TikTok blokuje znany hasztag

Treści oznaczone tym hasłem obejmują głównie filmy pokazujące codzienne treningi lub to, co osoby jedzą. Niestety, wspomniany hasztag jest o tyle szkodliwy, że kieruje ludzi do treści, które propagują nie tyle zdrowy tryb życia, ale "ekstremalną szczupłość".