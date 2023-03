Zamawiasz ciuchy? Prosty trik na przymierzanie bez wychodzenia z domu

Snap zapowiedział powstanie specjalnego narzędzia do przymierzania ubrań bez wychodzenia z domu. Teraz nie trzeba już się martwić, czy rozmiar butów będzie właściwy ani czy spodoba nam się krój.

Snapchat już od dłuższego czasu stawia mocno na e-commerce. Za pośrednictwem aplikacji od kilku lat można przymierzyć akcesoria typu okulary, kapelusz, czy szminka i zobaczyć, jak w nich się prezentujemy. Służy im do tego narzędzie opierające się na rozszerzonej rzeczywistości.

Przymierz ciuchy z nowym narzędziem Snapa

Snap, firma odpowiadająca za Snapchat ogłosiła, że już wkrótce wypuści narzędzie do przymiarki ciuchów. Nowa jednostka, która będzie się tym zajmować to AR Enterprise Services (ARES). Skorzystać z niej będą mogli właściciele sklepów internetowych. Po zintegrowaniu narzędzia z platformą sprzedażową klienci dostaną możliwość przymierzania ciuchów w ramach rozszerzonej rzeczywistości.

Sprzedawcy już od jakiegoś czasu nieoficjalnie testują The Shopping Suite, jedną z pierwszych funkcji nowego projektu firmy Snap. Pozwala ona na wirtualną przymiarkę takich produktów, jak ubrania, okulary przeciwsłoneczne i buty. Klienci mogą przesłać swoje zdjęcie, by zobaczyć, jak będą wyglądać w danym odzieniu lub zobaczyć to w czasie rzeczywistym w ramach AR.

Wszyscy wiemy, jak to bywa z rozmiarówkami. W jednym sklepie dany rozmiar jest na nas idealny, by w drugim był nieco za duży, a w trzecim o wiele za mały. Osoby kupujące odzież przez Internet często muszą to robić w ciemno, jednak wraz z The Shopping Suite trafi również funkcja dopasowania produktu w oparciu o rozmiar i kształt ciała.

