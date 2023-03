Duolingo nauczy nie tylko języka. Ma nowy pomysł

Duolingo, aplikacja służąca dotychczas do nauki języków, zamierza wdrożyć nowy projekt. Powstanie platforma do nauki zagadnień związanych z muzyką.

Duolingo służyła dotychczas do nauki języka angielskiego dla dzieci i dorosłych. W ostatnim czasie stopniowo rozszerzała profil działania, wprowadzając aplikacje do nauki czytania oraz matematyki. Teraz zamierza nauczać także muzyki.

Firma z Pittsburgha zatrudniła specjalny zespół do pracy nad projektem muzycznym. W grupie znalazł się naukowiec, który jest ekspertem w dziedzinie edukacji muzycznej, posiada wiedzę teoretyczną na temat wpływu muzyki, ale też ma praktyczne doświadczenie w nauce tego przedmiotu. Firma poszukiwała również, na stronach zamieszczających ogłoszenia o pracę, konsultanta do spraw kompozycji muzycznej i tworzenia specjalistycznych programów.

Korzystający z aplikacji będzie miał możliwość nauczenia się podstawowych pojęć z zakresu teorii muzyki za pomocą popularnych piosenek i wsparcia lektorów.

Duolingo rozszerza zakres działań

Duolingo powoli zmienia profil dziania i wychodzi poza naukę języków obcych. W planach ma kilka pomocniczych projektów, które mogą stanowić źródło dodatkowych przychodów w nadchodzących latach. Przykładem jest The Duolingo English Test, który jest certyfikacyjnym egzaminem z języka angielskiego, prowadzonym w trybie online.

Firma uruchomiła również specjalną aplikację w okresie trwania pandemii, gdy dzieci nie uczęszczały do szkół, a uczyły się online. Duolingo ABC jest darmowym narzędziem, mającym na celu rozwijanie umiejętności czytania w języku angielskim dzieci w wieku 3-6 lat.

Aplikacja do nauki matematyki

W październiku 2022 r. firma po raz pierwszy rozszerzyła zakres działalności poza naukę języków wprowadzając Duolingo Math. Aplikacja matematyczna jest bezpłatnym narzędziem, podobnym do tej służącej do nauki angielskiego. Wykorzystuje ona kolorowe animacje, gry, zabawy i ćwiczenia interaktywne, aby pomóc dzieciom uczyć się podstawowych operacji matematycznych, czyli mnożenia, dzielenia, dodawania i odejmowania. Poruszone są również tematy nieco bardziej zaawansowane, takie jak m.in. geometria czy trygonometria.

Druga część aplikacji matematycznej stanowi zakres tematyczny przeznaczony dla nastolatków. Nazywa się on Brain Training i ma na celu poza nauką podstaw matematycznych, prowadzić do rozwijania umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania, niezbędnych do zrozumienia wszystkich reguł.

