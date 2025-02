Czekasz na One UI 7? Ta wiadomość może Cię rozczarować

Przeciek z warsztatów Samsunga

Na forum Reddit pojawił się zrzut ekranu, rzekomo pochodzący z wewnętrznych warsztatów Samsunga w Rumunii. Wynika z niego, że firma planuje stopniowe wdrażanie stabilnej wersji One UI 7 opartej na Androidzie 15. Na start aktualizowania starszych smartfonów Galaxy do najnowszej wersji tego oprogramowania trzeba będzie jednak jeszcze trochę poczekać .

Czy przeciek jest wiarygodny?

Podany harmonogram pokrywa się z wcześniejszymi doniesieniami, które sugerowały premierę One UI 7 w okolicach debiutu Galaxy S25 Edge. Według wcześniejszych spekulacji Samsung miałby udostępnić nawet sześć wersji beta przed stabilnym wydaniem. Mimo to warto podchodzić do przecieków z rezerwą – na udostępnionym zrzucie ekranu widnieje napis „You are screen sharing”, co może sugerować, że informacja została celowo ujawniona lub jest fałszywa.