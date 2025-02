Portfel Google z nową funkcją. Zaczniemy aktualizować na potęgę

W sumie, to już powinniśmy się przyzwyczaić do tego, że technologia robi wiele rzeczy za nas i wyręcza w wielu praktycznych kwestiach. Jeśli chodzi o tego typu drobne innowacje, to Google lubi wychodzić naprzeciw tego typu potrzebom i jest zawsze gotowe do działania. Jako jedna z pierwszych aplikacji wdraża tego typu udogodnienia.

Portfel Google będzie teraz przypominał użytkownikom o konieczności uaktualnienia karnetów oraz przedłużenia ważności kart lojalnościowych. Wszystko po to, aby zachować aktualność i aby nie przegapić nowych korzyści. Użytkownicy będą to teraz mogli zrobić w łatwy i intuicyjny sposób - wystarczy, że klikną w "Ulepsz karnet". Wówczas wyświetlą im się nowe oferty oraz zostaną przekierowani na strony internetowe sprzedawców, w celu zaktualizowania oferty. W przypadku, kiedy zamkniesz monit o uaktualnienie, będziesz go mógł ponownie wyświetlić, rozwijając menu z trzema kropkami.

Nowa funkcja Portfela Google

Ma przypominać użytkownikom o aktualizowaniu kart lojalnościowych, aby zawsze mogli być na bieżąco. Ale to nie wszystko. Portfel Google umożliwi także użytkownikom odkrycie oraz uzyskanie dostępu do dodatkowych korzyści dla ich kart lojalnościowych. Zmiana ta została zauważona przez pracowników z 9to5Google, którzy dostali monit o aktualizację starej karty lojalnościowej CVS Pharmacy. Karta nie dość, że została przeniesiona w widoczne miejsce w Portfelu Google, to jeszcze została opatrzona etykietą "dostępna aktualizacja".