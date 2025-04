Opera Mini dostaje sztuczną inteligencję. Bez dodatkowych kosztów i zużycia danych

Sztuczna inteligencja szybko staje się integralną częścią codziennego korzystania z internetu - wprowadzenie Arii do Opera Mini to naturalny dodatek do naszej najczęściej pobieranej przeglądarki. Dzięki dodaniu naszej wbudowanej AI, Aria można znacznie wzbogacić zestaw funkcji, z których codziennie korzystają nasi użytkownicy.

- Jørgen Arnesen, EVP Mobile w Operze