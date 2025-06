Masz ChatGPT Pro? Zyskujesz dostęp do o3-pro

Co wyróżnia o3-pro?

Dla kogo jest o3-pro?

To idealne narzędzie dla osób, które cenią sobie dokładność i kompleksowość . Jeśli Twoje pytania wymagają głębokiej analizy, wieloetapowego rozumowania lub pracy z plikami, o3-pro powinien się sprawdzić znakomicie. Tak przynajmniej twierdzi OpenAI. Model potrafi korzystać z szerokiego wachlarza narzędzi: wyszukuje w Internecie , analizuje pliki , rozumie obrazy , programuje w Pythonie i personalizuje odpowiedzi dzięki pamięci . Trzeba jednak pamiętać, że zaawansowane możliwości oznaczają nieco dłuższy czas oczekiwania na odpowiedź – w tym przypadku jakość wygrywa z szybkością.

Dostępność, ograniczenia i cena

Od 10 czerwca 2025 roku o3-pro jest dostępny dla użytkowników ChatGPT Pro i Team , zastępując wcześniejszy model o1-pro. W przyszłym tygodniu dołączą do nich także klienci biznesowi i edukacyjni . Na razie model nie obsługuje generowania obrazów ani funkcji Canvas – do tych zadań trzeba sięgnąć po inne modele, jak GPT-4o czy OpenAI o3. Na razie wyłączone są również czaty tymczasowe.

Warto zaznaczyć, że dostęp do ChatGPT Pro wiąże się z wysoką ceną – miesięczny koszt subskrypcji to aż 229 euro miesięcznie (około 970 zł). W tej cenie użytkownik otrzymuje:

Dlaczego warto spróbować?

OpenAI rekomenduje o3-pro wszędzie tam, gdzie liczy się niezawodność i precyzja, a czas oczekiwania nie jest kluczowy. To świetny wybór dla naukowców, programistów, nauczycieli czy analityków, którzy chcą mieć pewność, że otrzymają odpowiedź najwyższej jakości.

Nowy model to kolejny krok w rozwoju sztucznej inteligencji. Pokazuje on, jak szybko rosną możliwości narzędzi AI oraz jak bardzo zmieniają one codzienną pracę z informacją.