Facebook i X będą miały nowego konkurenta? Gigant zdradza plany

Wszystko wskazuje na to, że konflikt Elona Muska z Samem Altmanem i jego OpenAI może rozszerzyć się na kolejne istotne pole rywalizacji. Według doniesień serwisu The Verge, OpenAI jest w trakcie prac nad stworzeniem własnej platformy social media, która miałaby konkurować z należącym do Muska portalem X.