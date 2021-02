Zła jakość wideocalli i dźwięku? Karta graficzna może pomóc

Pracujesz zdalnie i nie możesz sobie poradzić ze słabą jakością dźwięku lub członkami rodziny, biegającymi w tle obrazu z kamery? Rozwiązaniem tych problemów jest oprogramowanie NVIDIA Broadcast.

Światowa sytuacja sprawiła, że wiele osób musiało przerzucić się na pracę zdalną. Nieważne, z jakich aplikacji korzystamy - Microsoft Teams, Zoom, ClickMeeting, Google Meet, Slack, Skype czy Discorda - każdy z nas mierzy się z podobnymi problemami. Często to po prostu słaba jakość połączenia. Do tego dochodzą też członkowie rodziny, którzy czasami przemykają w tle obrazu z kamery. Jak sobie z tym poradzić? Rozwiązaniem jest NVIDIA Broadcast.

NVIDIA Broadcast do pracy zdalnej

Do poprawy obrazu i dźwięku warto wykorzystać darmowy program NVIDIA Broadcast. Oficjalnie jest to oprogramowanie dla streamerów, czyli graczy pokazująca na żywo w internecie jak grają i strumieniujących obraz rozgrywki zazwyczaj z własnym komentarzem. Ale czy na pewno trzeba się ograniczać do grania? Na dobrą sprawę streamerem jest przecież każdy, kto pracuje zdalnie i korzysta z wideokomunikatorów. Każdy przesyła obraz, dźwięk i nierzadko zawartość swojego pulpitu.

Oprogramowanie ma wiele ciekawych funkcji, które mogą ułatwić pracę zdalną. Jedną z najważniejszych jest wycinanie dźwięków otoczenia z wykorzystywanego przez nas mikrofonu. Przy czym, dzięki wykorzystaniu mocy karty graficznej, jest to tak skuteczne, że obok nas może siedzieć osoba z włączoną suszarką, a nasi rozmówcy nie będą jej słyszeć. Algorytm wykorzystuje do działania sztuczną inteligencję, dzięki czemu cały czas się uczy i doskonali swoje możliwości. Poza tym NVIDIA Broadcast potrafi też odszumiać dźwięk przychodzący.

A co z kamerą? Tutaj NVIDIA Broadcast również przychodzi z pomocą. Program oferuje między innymi funkcję wirtualnego green screena. Wykorzystując sztuczną inteligencję, wycina tło z przechwyconego obrazu. W ten sposób możemy je całkowicie usunąć lub zastąpić innym, wybranym przez nas obrazem. To błogosławieństwo dla meldujących się na wirtualnych spotkaniach z własnych mieszkań, gdzie zazwyczaj nie ma możliwości zorganizowania czystego i eleganckiego tła.

Jakie są koszty

Oczywiście nic nie ma za darmo. Aby program uruchomił się trzeba mieć kartę NVIDII z serii RTX 2000 lub 3000. Dodatkowo uruchomienie wszystkich trzech funkcji NVIDIA Broadcast sprawia, że obciążenie karty wydajnej Palit GeForce RTX 3060 Ti wzrasta do 20%, a miernik energii pokazuje 50 W więcej. Po skończonej rozmowie trzeba też wyłączać modyfikacje dźwięku, bo mocno przeszkadzają np. w oglądaniu filmów. Są to jednak niewielkie dolegliwości w porównaniu z korzyściami, jakie oferuje nowe rozwiązanie.

